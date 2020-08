Manuel Iturra: Me hubiese gustado retirarme en la U, pero quizás no necesitaban un jugador como yo

El ex volante nacional, Manuel Iturra, aseguró que le hubiese gustado terminar su carrera en Universidad de Chile, club en el que se formó y disputó los primeros años de una carrera profesional que terminó en Deportes Iquique.

"Claro que me hubiese gustado jugar otra vez en la U o vestir esa camiseta, eso no lo voy a negar, pero también he dicho siempre que un club grande como la U, que es exigente, sin faltar el respeto a nadie, no es el Hogar de Cristo", dijó al Canal del Fútbol.

"Uno debe adaptarse a las necesidades del equipo, a las necesidades y el momento del club. Entonces por más que yo quiera vestir la camiseta azul otra vez, quizás ellos no necesitaban a otro jugador como yo", agregó.

En esa línea apuntó que "ya tenían a Camilo Moya, Gonzalo Espinoza, entonces ya habían varios jugadores en mi puesto y no tenian la necesita de un futbolista como yo en el equipo. Claro que me hubiese gustado, pero lo entiendo. Me hubiese gustado retirarme en la U, pero por distintos motivos no se pudo".