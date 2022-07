Manuel Mayo: Queremos jugar siempre en un lugar donde la gente se pueda hacer sentir

El gerente deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo, se refirió a la negativa que recibió Universidad de Chile para ser local en Concepción durante el Superclásico con Colo Colo y sostuvo que el club se encuentra en gestiones para conseguir un escenario que permita recibir al "Cacique".

"Me tengo que preocupar de lo deportivo y el estadio en que juguemos lógicamente afecta en lo deportivo. No intento sacarme la pregunta porque tiene injerencia directa", replicó ante una consulta sobre la materia.

En ese sentido, y sin referirse en profundidad a los serios incidentes que hubo en el Estadio Santa Laura, Mayo estimó que "como se demostró el fin de semana, jugando con nuestra gente en el Santa Laura, que es un estadio que nos acomoda bastante, ayuda al equipo en los momentos finales, lo ganamos con empuje de la gente y los necesitamos a todos, por eso pedimos que se cuide la localía".

Municipalidad de Concepción descartó facilitar el "Ester Roa" para el Superclásico #CooperativaContigo https://t.co/reuyjYyGkF pic.twitter.com/yqYeXplqWd — Al Aire Libre en Cooperativa (desde 🏡) (@alairelibrecl) July 5, 2022

"Lo mismo para el clásico, queremos contar con la mayor cantidad de gente posible, es un partido en que necesitamos de todos y hacer sentir la localía. El club está en las distintas tratativas. No puedo dar más información al respecto, porque no me toca en mi cargo estar en esas tratativas. Queremos jugar siempre en un lugar donde la gente se pueda hacer sentir. En un club especial como la U la gente empuja y apoya", añadió.

Luego, afirmó que están en la búsqueda de un tercer arquero tras la salida de Hernán Galindez: "Cristóbal -Campos- demostró que está preparado para el arco de la U, el otro día hizo un partido muy importante que nos ayudó a poder ganar. Tenemos a otro arquero de casa, que es Pedro Garrido, al que le vemos mucha proyección. Con la salida de Hernán necesitamos un tercer arquero para competir con ellos dos, estamos en la búsqueda, analizando, investigando y preguntando y probablemente avanzaremos con eso".

"Con la salida de Hernán tenemos otra posibilidad que estamos viendo, todavía no tenemos la certeza de qué posición, pero la de arquero probablemente sí -la reforzaremos", dijo.

"La prioridad es el arquero y no puedo decir mucho más de un cuarto refuerzo; no tenemos la certeza. Lo estamos analizando y como hemos ido contando en conferencias, cuando tengamos la certeza de prioridades lo comentaré acá", añadió, cerrando con indicar que el próximo meta azul "probablemente sí será chileno".