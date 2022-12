Manuel Mayo y búsqueda de un arquero: No hemos hablado con nadie sobre dinero o contrato

El gerente deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo, habló en relación a la búsqueda de un arquero para reforzar el plantel de cara a la temporada 2023 y disputar el puesto con Cristóbal Campos, descartando que existan conversaciones con eventuales aspirantes.

"Me llegan noticias que me mandan y he leído que hay ofertas o acuerdo de palabra y la verdad es que no es real eso, porque sí es verdad que hemos analizado y conversado sobre opciones, pero de plata, contrato, no hemos hablado con nadie", explicó en conferencia de prensa.

En ese escenario planteó que "cuando llegan noticias de que alguien aceptó una oferta, eso no es real".

"Estamos en el análisis, en la búsqueda, queremos tomar una buena decisión que no sea a la rápida, pensando que sea lo mejor para el club y el plantel, y lo que necesite el entrenador; si se cierra o no, no podría decir si vamos a traer uno o dos jugadores, o además del arquero a cero -refuerzos-, porque hay un proceso", continuó, aclarando que el plantel no está cerrado.

También dijo que en la incorporación de refuerzos "como en todo orden de cosas condiciona lo económico, pero me parece que la decisión de que venga o no un jugador no pasa por ahí (...) pero ahora Mauricio -Pellegrino- está contento con el equipo, con los que han llegado, los que hemos promovido y los que se quedaron".

En lo que se relaciona a las posiciones ofensivas y el futuro de Ronnie Fernández, aclaró que "no está apartado del plantel, está entrenando. En la delantera presenté a Nicolás -Guerra-, a Leandro -Fernández-, está Cristian Palacios, Ronnie y Cristóbal Muñoz. Tenemos muchos de inferiores también, entonces sobre todo en el '9' nos reforzamos, tenemos muchos jugadores y tenemos que ver si lo mejor es que se dé una salida de ellos para no tener una sobrepoblación en alguna posición".

También dijo que se imagina un plantel con Darío Osorio y Lucas Assadi: "Me ilusiono, me los imagino a los dos en el equipo levantando una copa" y para cerrar estimó que les gusta la idea de ser locales en el Estadio Santa Laura, pero que todo depende de las negociaciones, y en el caso que no puedan abrochar el reducto de Independencia, también miran hacia Valparaíso.