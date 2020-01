Manuel Pellegrini desmintió a Hernán Caputto: "No he tenido contacto con él"

El ex entrenador de Real Madrid y Manchester City afirmó que no le ha dado consejos al actual técnico de la U.

El técnico chileno Manuel Pellegrini, en entrevista con el CDF, sorprendió al desmentir las palabras de Hernán Caputto, entrenador de Universidad de Chile, quien en octubre pasado afirmó que había recibido consejos del Ingeniero debido al complejo momento de los azules.

"La verdad es que no he tenido contacto con Hernán Caputto, me extrañaron esas declaraciones pues no he tenido contacto con él", dijo el ex DT de Manchester City.

Las declaraciones de Caputto fueron el pasado 10 de octubre, cuando la U estaba peleando por evitar el descenso, que finalmente no ocurrió por el estallido social que provocó la suspensión del campeonato.

En aquella instancia, el entrenador estudiantil contó que "Por gente amiga, tengo un acercamiento con don Manuel. He tenido la posibilidad de conversar, tener ciertos tips y creo eso es importante en estos momentos en mi experiencia de este lado".

Cabe recordar que Pellegrini, pese a su destacada trayectoria en clubes Argentina, España e Inglaterra, tuvo la desagradable experiencia de descender con la U en 1988.