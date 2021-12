Marcelo Cañete: Hay mucha gente que quiere ver a la U en esta situación

El volante de Universidad de Chile Marcelo Cañete aseguró que el plantel está preparado para el duro partido de este domingo ante Unión La Calera, donde tienen que asegurar la permanencia en Primera División, aunque declaró que hay gente a la que le gusta la incómoda posición que atraviesa el club.

"Es un partido clave. Venimos entrenando bien en la semana. Tenemos la chance de poder jugar y salir de la Promoción si lo hacemos de la mejor manera y conseguimos esos tres puntos", dijo en conferencia de prensa este jueves.

"Obviamente que por la situación que estamos pasando va a suceder y se va a crear ese clima pesimista y tenso. Creo que no está ajeno a los jugadores. En lo emocional, juega, pero uno tiene que estar preparado para estas cosas, es parte del juego y saber cómo encararlo y resolver, tener el carácter para solucionar este problema y tener los huevos bien puestos para salir el fin de semana y conseguir esos tres puntos que tanto necesitamos y cortar con esa mala racha", agregó.

En ese sentido recordó que alguna vez le tocó vivir una situación similar, que sacó adelante "con mucha calma tratando de cerrarme y enfocarme en mí. Después, en lo grupal también uno intenta cerrarse y crear un círculo fuerte, porque se habla mucho".

"Es normal, sobre todo en un club grande como la U, hay mucha gente que quiere ver a la U en esta situación. Lo mejor es abstraerse y enfocarse en los resultados, lo que se puede mejorar y trabajar en lo emocional, porque es un punto fundamental a la hora de mantener el equilibrio, no dejarse llevar por lo que se dice y creo que el trabajo de los sicólogos es fundamental, un punto donde uno puede llegar a trajbar el equilibrio emocional y fortalecer en estos momentos que no son nada fáciles para el jugador, pero uno con la experiencia que tiene lo sabe manejar y en mi caso dio resultado", indicó.

Luego, aseguró que el del domingo "es el partido más importante. Hay que encarrlo como tal, si hacemos bien las cosas tenemos grandes chances. Tenemos una racha negativa, pero los partidos hay que jugarlos, puede pasar cualquier cosa. Estamos trabajando bien, enfocados en lo que podemos hacer".

"Sabemos que habrá varios partidos en simultáneo y es difícil no distraerse, pero tenemos que estar confiados en lo que tenemos que hacer en el campo. No hay otra manera, dependemos de nosotros y si conseguimos los tres puntos, no es necesario que miremos para los costados", agregó.

También dijo que desconoce si es que la directiva les dará un incentivo, pero que "lo económico no es lo más importante, lo más importante es ganar ese partido que tanto deseamos, todo el plantel desea eso, el dinero en esta altura ya no es importante".