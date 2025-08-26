Marcelo Díaz no está ni ahí con el centenario de Colo Colo: "Lo que pase allá me tiene sin cuidado"

Universidad de Chile comienza a dejar atrás los días más difíciles de la temporada tras la violenta encerrona sufrida por hinchas azules en Argentina durante la Copa Sudamericana. El partido suspendido ante Everton quedó atrás y ahora la mente está puesta en el Superclásico frente a Colo Colo, un choque que promete paralizar el fútbol chileno.

Marcelo Díaz, referente y capitán del equipo, fue el encargado de anticipar el cruce ante el archirrival. Con el temple que lo caracteriza, Carepato sostuvo que el foco está puesto en lo deportivo y no en lo que ocurra en el año de la conmemoración alba.

🔵 La U no piensa en el centenario de Colo Colo

En medio de una campaña irregular para Colo Colo, que buscaba celebrar a lo grande sus 100 años, Díaz descartó que el Superclásico tenga un condimento especial por ese motivo.

"Ganar significa mucho, pero no nos fijamos en el rival ni en lo que les suceda. Nos preocupamos de la U en primera, segunda y tercera instancia. Lo que pase con Colo Colo me tiene sin cuidado", declaró en conferencia de prensa.

El mediocampista añadió que el verdadero aliciente es mantenerse en carrera por el título. "Si obtenemos el triunfo seguiremos peleando en la parte alta. Ese es nuestro objetivo", afirmó.

🏆 El desafío de seguir en la pelea

Los azules llegan al Superclásico con la tarea de seguir en la lucha por el título, a diferencia de Colo Colo que está peleando por alcanzar un cupo a copas internacionales. Sin embargo, la tabla muestra a Coquimbo Unido como líder sólido con 12 puntos de ventaja.

"Tenemos una final el domingo para acercarnos a Coquimbo. Esperamos hacer un gran trabajo como venimos haciendo hace muchos meses y coronarlo con una victoria", sentenció el capitán.