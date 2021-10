Marcelo Morales descartó problemas de Espinoza con juveniles: Siempre está ayudando

El lateral izquierdo de Universidad de Chile, Marcelo Morales, salió al paso de una publicación que hablaba de "constantes retos" de parte del mediocampista Gonzalo Espinoza a los jugadores juveniles del plantel y aseguró que el volante siempre está tratando de ayudar a los noveles futbolistas.

"Lo que publicaron sobre Gonzalo lo encontré muy raro, pues si bien tiene un carácter fuerte y es competitivo, y a la hora de competir se frustra cuando no salen bien las cosas, nunca ha tratado mal a un compañero ni se ha referido mal hacia una persona, menos con los juveniles. Nunca los ha pasado a llevar. Me pareció muy feo lo que publicaron, ya que están dejándolo mal con cosas que no son", dijo Espinoza en diálogo con el portal partidario Emisora Bullanguera.

"La relación que tengo con él es muy buena, conversamos harto, nos orientamos harto en la cancha, en los entrenamientos. Si bien no somos amigos, somos buenos compañeros de trabajo y profesión, siempre me está ayudando para dar lo mejor de mí en cancha y yo también orientándolo dentro de lo que uno puede para que el equipo funcione bien", añadió sobre la nota publicada el pasado lunes por La Tercera.

En tanto, Lucas Assadi comentó que "es molesto lo que publicaron porque no es verdad. La relación entre todos es muy buena. En ningún momento Gonzalo u otro jugador nos critica por equivocarnos en el entrenamiento. Mi relación con él es muy buena, dentro y fuera de la cancha".

Mientras que el delantero José Gática también apoyó al ex jugador de Unión San Felipe.

"Me parece mal. 'Gonza' siempre ha sido una buena persona con nosotros, nunca ha tenido conflictos ni malos tratos hacia los juveniles y siempre nos está apoyando", contó.