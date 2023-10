Marcelo Morales: Es un alivio ganar, estamos con Pellegrino

El latereal de Universidad de Chile Marcelo Morales repasó ante los medios el retorno al triunfo del equipo a costa de Audax Italiano, y confirmó el gran envión anímico que significó el 2-0 en Santa Laura.

"Como camarín estamos muy felices. Hace había dado hace varias fechas el trabajo, pero no los resultados; gracias a Dios ahora se dio. Estamos con la misma convicción y ganas de seguir trabajando para sumar", expresó en conferencia de prensa.

"Lo necestitábamos, hubieron partidos donde tuvimos la posibilidad y no se dio. Para nosotros es un alivio poder ganar; es para lo que trabajamos y nos esforzamos toda la semana", continuó.

"Como plantel estamos todos juntos, estamos con el profe. Esperamos que siga hasta fin de año y tener la mayor cantidad de puntos. Nuestro objetivo es clasificar a una copa internacional, es lo que queremos y para eso trabajamos semana a semana, estar arriba", añadió.

Además, se refirió a su rol como titular por banda izquierda, puesto que asumió de emergencia en marzo tras la lesión de José Castro. "Lo tomo con la mayor tranquilidad, me he sentido apoyado por mis compañeros y el cuerpo técnico. No siento tener una mochila. Tengo que responder en cancha, sí, pero no siento tener esa responsabilidad, como se dice. A aseguir trabajando para mí y para el equipo", explicó.

También tuvo palabras a la nómina de La Roja para Santiago 2023, donde no fue inlcuido pero sí sus compañeros Lucas Assadi y Matías Zaldivia. "Estamos bastante felices que hayan sido nominados, se lo han ganado en cancha. Sobre mí, son decisiones que toma el técnico, tengo que seguir trabajando y enfocándome en el equipo", dijo.