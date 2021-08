Marcelo Morales: Tenemos jugadores para pelear el título

El futbolista de Universidad de Chile Marcelo Morales expresó la confianza que existe en el plantel "laico" de cara al desafío de disputar el título del Campeonato Nacional, para lo que "tenemos jugadores", según sostuvo este martes.

"Tenemos jugadores para pelear el título y vamos a seguir trabajando", manifestó el lateral izquierdo, quien además alabó las características del entrenador Esteban Valencia.

"Nos da más libertad, los entrenamientos son más dinámicos y nos da confianza para pelear el título, tenemos equipo y plantel para cosas importantes", agregó.

Morales también señaló que al plantel le "hace bien" que se discuta la renovación de los jugadores Joaquín Larrivey y Ramón Arias, porque son "jugadores importantes: "Son cosas que no dependen de uno, pero le hacen bien al equipo", indicó.

Además, dijo que "siempre esperamos que haya jugadores de la U en la selección, lamentablemente no se dio, pero no hay que dejar de trabajar para que en un futuro llamado vayan jugadores del club a representarnos de buena forma".

Sobre su situación sostuvo que "aún no he conseguido nada, tengo que seguir trabajando para agarrar más experiencia, muchos jugadores quedan en el camino y tengo que seguir trabajando para no ser uno de ellos, la posibilidad que traigan un lateral izquierdo la veo con buenos ojos, tengo que pelearla y ganarme un puesto".

La U queda libre en la fecha 18 y en la siguiente se mide con Huachipato.