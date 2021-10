Marcos Kaplún: No sabemos quién entró a la directiva de la U, pero creo que no conocen los códigos del fútbol

Marcos Kaplún, histórico dirigente de Universidad de Chile y ex vicepresidente de la ANFP, analizó el complicado momento que vive el "club azul" y responsabilizó a la nueva directiva.

"Me parece muy mal que en este momento el único que hable es Esteban Valencia. No sabemos quién entró a la directiva, pero me parece que no conocen los códigos del fútbol. Es esencial que salgan a hablar", comentó en entrevista con DirecTV.

Agregó que "tengo confianza que el equipo saldrá de este mal momento. Tengo confianza en Cristian Aubert, que lleva años en la actividad. Hablé dos veces con Clark y me pareció muy cuerdo lo que piensan hacer para el 2022".

"La U tiene una hinchada tan grande que debe estar informada, los dirigentes deben hablar en este momento. Me gustaría saber quiénes son los nuevos dueños", cerró.

Universidad de Chile sumó siete partidos sin conocer de victorias en el Campeonato Nacional y está en la medianía de la tabla con 34 puntos, a seis de la zona de promoción.