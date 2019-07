Marcos Riquelme fue presentado en la U: No soy el salvador, pero vengo en mi mejor momento

El delantero argentino Marcos Riquelme fue presentado en Universidad de Chile y en la ceremonia el jugador afirmó que no es un "salvador" para el equipo, pero que si llega en el mejor momento de su carrera.

"No soy el salvador, ni yo ni nadie. Del momento que está pasando la U tenemos que salir todos juntos", declaró el ex ariete de Bolívar, quien sostuvo estar "en el mejor momento personal".

"He convertido 50 goles en 84 partidos en Bolívar. Me tocó salir goleador y hacer los goles de los dos títulos que tengo con Bolívar. Eso me da mucha confianza", subrayó.

Respecto al desafío, afirmó estar "preparado para tomarlo de la mejor manera. Quién no quisiera llegar a un club como Universidad de Chile. Jugar en un equipo como la U era algo pendiente que tenía de mi paso anterior por el fútbol chileno (Audax Italiano y Palestino)".

Por último, confirmó que no estará en el duelo contra Temuco en el duelo de vuelta por Copa Chile este próximo sábado, pero espera jugar ante Palestino, en el inicio de la segunda rueda en el Campeonato Nacional.