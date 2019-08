Marcos Riquelme: Me siento al debe y sé que molesta a los hinchas

El delantero Marcos Riquelme profundizó sobre la negativa racha de los delanteros en Universidad de Chile y reconoció que se siente al debe, porque llegó como carta goleadora y no ha podido anotar por los azules, situación que ha desatado la molestia de los hinchas azules.

"Me siento al debe. Sé que es una de las molestias del hincha. Pero he salido de situaciones peores. En Bolívar me pasó, pero una vez que se abrió el arco empezaron a entrar todas", explicó el ariete a La Tercera.

"Sé que en estos partidos las cosas no me salieron como quería. He intentado, he buscado, me he creado varias situaciones, quizás no tan claras. Y las que me tocó no pude concretar. Sé del fastidio de la gente conmigo, sé que van perdiendo la paciencia, pero estoy convencido que esto se resuelve con trabajo", añadió.

Riquelme, de 30 años, recordó que "me tocó empezar a jugar el fútbol muy de abajo, en la última categoría del fútbol argentino. Sé del esfuerzo que uno tiene que hacer para conseguir cosas importantes".

"Sé que está la posibilidad de descender, pero tratamos de no pensarlo ni nombrarlo. Sería muy doloroso para nosotros, nuestras familias, la institución y la gente. No nos merecemos estar en esta situación", agregó.

Por último, anticipó el clásico universitario de este domingo, y aseguró que los azules van a salir a "matar" para quedarse con el triunfo en el Estadio Nacional.

"Vamos a salir a matar a ese partido y quedarnos con los tres puntos para que nos dé la tranquilidad necesaria para los duelos venideros", sentenció.