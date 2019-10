Mariano Puyol confía en la permanencia de la U: Esto lo sacan adelante solamente los jugadores

El histórico ex jugador de Universidad de Chile Mariano Puyol abordó el mal momento del club y aseguró que el salvar la categoría en la Primera División no depende del entrenador, sino de la jerarquía que pueda demostrar el plantel en las últimas fechas del Campeonato Nacional.

A través de su propia experiencia, el ex volante ofensivo recordó la campaña de 1990 junto a los laicos, cuando "estábamos a cinco fechas del término del campeonao y estábamos decendiendo y zafamos. El año '91 volvimos a caer también y zafamos en los últimos partidos, para no descender automáticamente y salvarnos en la liguilla de promoción".

Según Mariano, el panorama para los actuales jugadores de la U es diferente, puesto que "tienen una gran experiencia, de las buenas", aunque "vivir la experiencia de estar jugando en la cornisa y viendo el precipicio cada partido no es fácil".

Por lo anterior, aseguró que "si hay una cosa que te deja esa experiencia es que esto lo sacan solamente los jugadores, ya ni siquiera mucho tiene que hacer el técnico".

"No es una experiencia fácil de llevar. Es como jugar en la terraza de un edificio sin barandas, no quieres embarrarla. No hay ni sicólogos, ni machis, ni brujería ni nada de eso. Aquí lo único que te ayuda es lo que uno tiene, los jugadores y sus capacidades y yo los veo bien, no tengo dudas de que la U va a safar de esta", dijo.

Eso sí, el repunte de la U para Puyol se vivira después del Superclásico, que es "un cuento aparte".

"Lo que creo que va a ser determinante es después del partido con Colo Colo. El Superclásico es otra cosa, es un cuento aparte. Lo que viene después de Colo Colo creo que va a ser importante", sentenció.