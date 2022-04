Mariano Puyol: Don Leonel me marcó mucho, él nos enseñó cómo se jugaba en la U

El ex volante de Universidad de Chile Mariano Puyol se mostró muy afectado por el fallecimiento del ídolo "azul" Leonel Sánchez y recordó su gran experiencia por el líder del "Ballet Azul".

Puyol expresó en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa: "Triste, muy triste. He estado realmente descompuesto desde que supe la noticia, aunque sabíamos que podía pasar algo en cualquier momento. Don Leo me marcó mucho, yo lo tuve en cadetes entre el '75 y '76. El me dirigió en las divisiones inferiores junto con Sergio Navarro. A esa edad quedan marcados muchos recuerdos. Leonel nos enseñó cómo se jugaba en la U. Tengo muy lindos recuerdos, él siempre fue muy cercano y estuvo muy preocupado de mí".

"Después lo tuve cuando fue ayudante de Lucho Ibarra y después cuando fue interino. Después cuando yo era técnico de cadetes también era muy cercano a mí. El siempre expresó su amor incondicional al club. El marcó a muchos de nosotros, nos dejó mucha huella, sobre todo por su sencillez, su humildad y cómo expresaba sus sentimientos por el club, eso fue lo que más me marcó de él", añadió.

Sobre los últimos años de futbolista de Don Leonel, Puyol señaló que "alcancé a verlo jugar en Ferroviario, que en esa época era como una filial de la U. Lo recuerdo como puntero izquierdo y era muy raro verlo en otro sector de la cancha. El no era muy veloz, pero manejaba la punta izquierda. Era el ocaso de su carrera, pero con su zurda hacía lo que quería".

"Leonel fue un trabajador del fútbol. El no ganó plata, se pagaba poco. En la época del Ballet, en el final de los '50 y el inicio de los '60, los jugadores trabajaban y jugaban. El trabajaba para la U, incluso por sueldos simbólicos y nunca le importó eso. Eso a mí me dejó mucho, va más allá de las condiciones en las que estuvo en su última etapa de carrera. Obviamente que no era para terminar a Ferroviario, pero él lo quiso así para ayudar a los jugadores que iban a préstamo de la U, hasta para eso era generoso", cerró.

Sánchez es velado en el Estadio Recoleta y su funeral será en las primeras horas de este lunes.