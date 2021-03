Mario Sandoval: Feliz de llegar al club de mis amores, lo tomo con orgullo y responsabilidad

El volante Mario Sandoval se mostró muy contento por llegar a Universidad de Chile, club en el que fue presentado este lunes, y sostuvo que no siente presión por el paso que tuvo su primo Charles Aránguiz.

Sandoval dijo en rueda de prensa que está "feliz de llegar al club de mis amores, feliz por el tema de la Libertadores y por mi familia. Lo tomo con orgullo y con mucha responsabilidad. Siento que estoy preparado y ahora queda demostrarlo".

Además, habló sobre la comunicación que ha tenido con Aránguiz, a propósito de su arribo a los "azules": "Hablé con él y fue una conversación familiar. Me dio algunos consejos en general. No he hablado personalmente. No creo que sea un peso, mi carrera la he armado por mí mismo, Charles siempre ha estado preocupado de él y yo de lo mío, así que no es para nada un peso".

Sobre la competencia que tendrá en el elenco universitario, Sandoval expresó que "llegar a un club grande no es llegar a jugar solo. Es lindo pelear el puesto con grandes jugadores. Es una motivación extra. Te hace un mejor jugador la competencia y te hace crecer. Me lo tomo de la mejor manera para sacar el mejor provecho de mi rendimiento y ganarme una camiseta".

"En los primeros días que llevo he visto un grupo muy humilde y muy unido. Hablé personalmente con el profe y tengo su respaldo. Tuve una temporada buena en Unión y vengo con confianza. Lo que le puedo aportar al equipo es una buena pegada y una buena salida".

Finalmente volvió a referirse a su primo Aránguiz: "Creo que uno de los fuertes de mi capacidad, es una buena pegada. Quiero consolidarme, ganarme un puesto y después ver si se puede hacer una comparación con el primo (Charles) y Marcelo (Díaz)".