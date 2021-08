Mario Sandoval: Todo el equipo opina que Larrivey debe ser renovado

El volante de Universidad de Chile Mario Sandoval afirmó que en el equipo "laico" están todos de acuerdo en que el delantero Joaquín Larrivey, goleador del Campeonato Nacional, debe ser renovado para el próximo año.

"Como compañero de Joaquín, obvio que yo creo que todo nuestro equipo en conjunto opina que debe ser renovado por como trabaja y como es como persona, y como ha rendido en la cancha, obvio que daría una renovación", manifestó el centrocampista.

Sandoval también apuntó a que en la U están conscientes que ""no nos alcanza con lo bueno que hemos hecho para pelear el campeonato, por eso se habla que hay que seguir trabajando y mejorando si queremos ser campeones".

Sobre el clásico estudiantil que ganaron los azules el domingo, ante la UC, postuló que "quedamos contentos con la actitud y el juego, pero no sirve de nada ganar un clásico si luego vas a perder el siguiente partido. Que esto sirva como motivación para no perder y seguir haciéndolo mucho mejor".

En lo referido a su permanencia en la U, sostuvo que "me siento feliz, siempre he dicho que estoy feliz de estar en el equipo más grande de Chile. El equipo ha rendido, he rendido yo y puedo dar mucho más".

"No estoy apurado, tengo que demostrar más todavía, se me termina el contrato a fin de año y queda bastante. Mi situación es diferente a los muchachos, yo estoy con préstamo, entonces la cláusula se tiene que hacer efectiva a fin de año, me gustaría seguir sumando minutos y mostrar que quiero quedarme en el equipo", completó.

La U enfrenta el próximo sábado a O'Higgins por la fecha 15 del Campeonato Nacional.