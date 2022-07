Martín Parra: No tengo por qué estar pendiente ni que me afecten las cosas de afuera

Martín Parra, nuevo arquero de Universidad de Chile, le bajó el perfil a las polémicas por su llegada al elenco "azul", provocadas por los constantes traspasos de la U con Huachipato y con la búsqueda del técnico Diego López de un arquero de experiencia.

Parra dijo a las plataformas digitales de los universitarios: "Me lo tomo con tranquilidad, uno siempre se tiene que alejar de las cosas que se hablan y preocuparme de lo mío, enfocarme en lo que yo pueda hacer".

"No tengo por qué estar pendiente ni que me afecten las cosas de afuera, soy un jugador bastante cerrado en ese sentido, me preocupo solamente de lo mío", añadió.

Por otra parte, habló de sus sensaciones de llegar al club: "Estoy muy contento, sé que es un paso muy importante el que estoy dando, y vengo acá con mucha ilusión y a trabajar siempre al máximo, se me caracteriza por eso. Siempre doy el máximo en los entrenamientos".

Dijo también que va al CDA "a buscar mi opción, trabajar siempre para estar preparado en caso de cualquier cosa, y vengo acá con mucha ilusión y con mucha responsabilidad de lo que significa vestir la camiseta de la U".

Parra pertenece a Huachipato, pero el último semestre jugó a préstamo en Universidad San Martín de Porres de Perú, llegando ahora también cedido a la U.