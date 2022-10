Martín Parra pidió "más resguardo" para los jugadores: Esto no hay que dejarlo pasar

El arquero de Universidad de Chile Martín Parra relató los dramáticos momentos que vivió en el clásico estudiantil ante U. Católica de la Copa Chile y señaló que situaciones como la ocurrida en el Estadio "Elías Figueroa" no pueden pasarse por alto.

"Sabemos que los jugadores y la gente que está dentro de la cancha está expuesta a este tipo de cosas, es algo que en los últimos años se ha normalizado, pero así no debería ser", indicó en conversación con el club.

"Creo que hay que tener un poco más de cuidado, poner más ojo, no dejarlo pasar, porque son situaciones que afectan mucho al jugador, en este caso a mí, y también a la familia. Mi familia es de Concepción, entonces es mucha la preocupación que sienten al verme por la tele que me está pasando algo. Esto no debería pasar, tendría que haber más resguardo a los jugadores y a la gente que está en un espectáculo", sostuvo.

Parra contó sobre la situación en que terminó con un trauma acústico, por el que fue trasladado a un centro asistencial, señalando que "sentí el miedo de que me llegars algo al cuerpo, ese fue el miedo que sentí, y eso es lo que veo en las imágenes que me deja un poco más tranquilo, que gracias a Dios fue solo el tema del oído y ninguna herida más en el cuerpo".

"Cuando me doy vuelta para reanudar el partido después del gol y siento que explota la primera -bomba de estruendo-, mi intención es al tiro intentar correrme porque pensé que iban a seguir cayendo más, entonces después me di cuenta que siguen explotando dos más y me tiro al piso, porque no me podía sostener de pie", prosiguió.

"Fue una sensación en que los oídos los sentí muy tapados, no escuchaba nada; al momento que después me sentaron en la cancha seguía escuchando muy lejano, era una sensación que mi oído no estaba bien, luego cuando me entraron al camarín seguía con 'un pito', el que todos conocen cuando se siente un ruido fuerte. Después el oído se va destapando, pero sigue quedando ese dolor que hay algo raro en el oído", continuó Parra.

El golero señaló que "recuerdo llegar a la clínica en buenas condiciones, incluso me levanté, fui al baño, pero cuando me trasladaron a la habitación, las veces que me tenía que levantar al baño, en la vuelta en la cama sentía mareos, dolor de cabeza, y eso se repitió por tres o cuatro días en mi casa. Tenía que levantarme con cuidado, hacer las cosas más lento porque seguía sintiendo esos mareos y dolores de cabeza fuertes".

Aportó que "en el momento no dimensioné tanto, fue más después de la clínica, con los exámenes, que me dijeron que sí había un daño en el oído, y que tenía que hacer un reposo y evaluar cómo me iba a ir sintiendo".

"El resultado arroja que todavía hay una leve alteración dentro del oído, que no está cien por ciento perfecto y que se debería mejorar con el tratamiento que me estoy realizando. Una vez a la semana tengo que realizarme ese examen que es una inyección en el oído, con medicamentos, y ahí ir evualuando cómo va mejorando", expuso.

Sobre su retorno a las prácticas, estimó que "obviamente va a ser progresivo por la falta de entrenamiento que tuve durante una semana, pero pretendo luego volver a la normalidad y estar a la par con mis compañeros".

"Estoy sorprendido del apoyo de los hinchas, fue mucho para mí, para mi familia, eso lo agradezco un montón; de parte del club también, todos preocupados, todos los días tenía un mensaje de gente del club, de muchos hinchas, a mi familia también le habló mucha gente, todos preocupados de la situación y la verdad es que se preocuparon mucho de lo que pasó, estoy agradecido por el apoyo, sé que lo hacen con mucho cariño y preocupación", completó.