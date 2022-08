Más problemas en Azul Azul: Director presentó reclamo ante la CMF contra Clark

Luego de la potente entrevista que brindó Carolina Coppo, representante de la Casa de Estudios en el directorio de Azul Azul en Al Aire Libre en Cooperativa, más reclamos surgieron en contra de Sartor, grupo controlador de la concesionaria que rige los destinos del club Universidad de Chile.

Es así como este sábado, en El Mercurio, el también director de la concesionaria José Joaquín Laso, anunció que presentó un reclamo ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) por la llegada del ex asesor de Sergio Jadue en la ANFP, Mauricio Etcheverry y por la falta de decisiones colegiadas que hay en la mesa directiva.

"Presenté un reclamo ante la CMF pidiendo que se instruyera al presidente de Azul Azul, Michael Clark, dar cumplimiento a las normas de gobierno corporativo sobre administración de la sociedad anónima. Buscamos que se respete la ley, y la ley dice que las decisiones deben tomarse en el directorio, que cada director tenga la oportunidad de expresar su parecer y eventualmente oponerse, pero esta administración impide eso, toma determinaciones fuera de la mesa", explicó al matutino.

"Lo único que pido es que en el directorio se proponga y se debata... Si considero que una situación es perjudicial para la compañía yo puedo dejar constancia en el acta de mi oposición para tal hecho, y eso es un antecedente que la CMF, en una eventual investigación, toma en consideración a la hora de establecer sanciones", añadió.

Sobre Etcheverry, Laso dijo que "si bien puede tratarse de una asesoría, no hay que ser muy brillante para ver que esto no iba a ser bien visto. Uno entiende que hubiese sido bueno tener un mínimo de diligencia y de cuidado en esta decisión, especialmente después de la crítica entregada por la Universidad de Chile.

"Y en cuanto al fondo, se trata de una persona muy cuestionada, que tuvo que salir del directorio de Sergio Jadue por irregularidades, que después volvió a entrar como asesor y por todo eso, no me parece correcto lo que está pasando. No sé cuál puede llegar a su aporte con ese nivel de cuestionamientos. Por eso solicitamos una reunión de directorio para revertir esta decisión", complementó.