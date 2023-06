Mateos: Cuando llegué a la U tuve que cambiar mi juego, me di cuenta que no soy Riquelme

El volante de Universidad de Chile Federico Mateos se animó a hablar sobre su presente en el cuadro azul y a su desarrollo como jugador a lo largo de su carrera, instancia que aprovechó para hacer una particular reflexión en la que involucró al exfutbolista argentino Juan Román Riquelme.

En diálogo con DirecTV, el exÑublense fue invitado a hacer un análisis de lo que fue el primer semestre de esta temporada junto a los azules, en la que reconoció que tuvo que cambiar su manera de jugar en el equipo de Mauricio Pellegrino.

"Yo jugaba de enganche y creía que jugar lindo era tirar un 'caño' y que con eso bastaba. Cuando llegué a la 'U' tuve que cambiar la mentalidad y darme cuenta que yo no era Juan Román Riquelme. Fui cambiando mi forma de juego", mencionó al citado medio.

"Me di cuenta que si no corría no iba a jugar nunca. No estaba sumando en ningún aspecto para el equipo y tuve que cambiar la mentalidad. Tenía que tratar de ayudar al equipo en otra forma y por eso cambié mi forma de juego", remarcó.

Sobre el rendimiento que ha mostrado la U en la presente campaña, Mateos apuntó que: "Todavía se puede dar mucho más, podemos estar más arriba, y la autocrítica de la primera rueda es esa, que se pudo haber hecho un poquito más".