Matías Rodríguez cambió su dieta: Está sacando las carnes rojas de su alimentación

El zaguero de Universidad de Chile Matías Rodríguez contó que hizo un radical giro en su alimentación y aseguró que dejó de comer carnes rojas, optando por una dieta basada en vegetales.

"Estoy intentando serlo. No es que sea forzado, me acostumbré a no consumir tantas carnes rojas. He ido de a poquito, me he sentido bien. Es tema de gustos", contó el nacido en Argentina en una actividad por Zoom a la que tuvo acceso La Tercera.

"Si no estoy compitiendo, no estoy haciendo nada, me puedo dar algún gusto", añadió el argentino en relación a que ha comido carne de pollo luego de haber tomado la decisión.

Según el médico de la U, Fernando Radice, estos cambios en el patrón alimentación son beneficiosos para el rendimiento.

"En el plantel ha habido un cambio progresivo en el tipo y forma de alimentación en los últimos dos años, con mejores resultados en disminución en el número de lesiones músculo-tendinosas y tiempos de recuperación", contó a La Tercera el galeno.

"El consumo de proteínas de origen vegetal (legumbres) es más eficiente que las de origen animal (carnes y pescados) que son en general procesados o criados bajo condiciones que requieren hormonas y antibióticos", añadió.