Matías Rodríguez: Encontrarse en el último lugar del torneo no es grato para nadie

Los ánimos en Universidad de Chile son de preocupación debido al momento que viven. Sin embargo, fue Matías Rodríguez quien comentó que a pesar de encontrarse en la zona de descenso, en el club tienen fe en que pueden trabajar arduamente para escapar de ese lugar.

El argentino recalcó que en el plantel esperan por un triunfo que les permita tomar impulso anímicamente y así salir del fondo del torneo.

"Encontrarse en el último lugar del torneo no es grato para nadie en el club. Me había tocado estar en la misma situación, pero con algún equipo más inferior. Tenemos que mejorar y entrenar más de lo que lo estamos haciendo, todos queremos revertir esto", declaró el lateral diestro en conferencia de prensa.

"Creo que merecemos desde hace rato un triunfo, nos serviría para agarrar confianza y levantarnos de una vez. Hemos venido fallando en los últimos partidos y eso no puede seguir pasando", agregó.

Por otra parte Rodríguez se refirió a su situación contractual con los azules, aclarando que: "No he hablado con Sergio (Vargas) ni Rodrigo (Goldberg) respecto a eso porque primero está ayudar al club a salir de donde está. Me queda hasta diciembre aún aquí y después veremos qué pasa".

"Como jugador de un poco más de experiencia me gustaría seguir mientras sea un verdadero aporte al equipo", subrayó.

Universidad de Chile tendrá en su próximo obstáculo a Audax Italiano, que viene de derribar a Unión Española en condición de visita.