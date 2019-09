Matías Rodríguez: Nos falta que a los delanteros se les abra el arco

El capitán de Universidad de Chile, Matías Rodríguez, reconoció que la gran falencia del conjunto estudiantil es su falta de gol y se mostró esperanzado en que el plantel revertirá su suerte en el tramo final del Campeonato Nacional.

Consultado por las críticas que recibe el delantero Marcos Riquelme, el argentino apuntó a que "lo que uno desea es que le vaya bien, la verdad es que esperamos que cuando empiece a entrar, se le abra el arco. Nos falta que a los delanteros se les abra el arco de una, a cualquiera, al que le toque. Hay que seguir trabajando, sé que van a llegar -los goles-, estoy seguro".

"No podemos darnos el lujo de no ganar, eso no puede ser. Uno lo ve y piensa, y también analiza los partidos, y dice cuántos partidos pudimos ganar y temrminamos empatando. Nosotros generamos, estamos falta de gol solamente y bueno, ojalá que empiece a cambiar la suerte después de este 18 -de septiembre-", manifestó.

El lateral afirmó que es fundamental ganar todos los partidos que quedan para seguir en Primera División, pero confesó que el equipo se "repliega" cuando está en ventaja, "por miedo a que nos empaten".

"Sabemos que no estamos con la suerte que se necesita, uno puede trabajar, pero si llegas 50 veces y las 50 veces pega en el palo, después te empatan, uno dice cómo puede ser, fue una y te hicieron el gol, por ahí son tres y no hicieron ninguna. Eso es lo lindo del fútobl, uno tiene que estar concentrado al cien por ciento, y eso no asegura ganar", indicó.

Además, contó que se mantendrá en nuestro país luego de su contrato con los azules y que tiene la opción de ser chileno: "Si sigo o no en el club, mi decisión es quedarme a vivir en Chile. Si me fuera o no, volvería a Chile. Con la familia estamos a gusto. Mis hijos tienen amigos, mi hijo es chileno, estoy feliz en el país y me voy a quedar".