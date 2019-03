Matías Rodríguez por mentira de Alfredo Arias: Obviamente a uno le choca

El lateral de Universidad de Chile, Matías Rodríguez, habló este miércoles en conferencia de prensa sobre la llegada de Alfredo Arias a los azules tras la salida de Frank Darío Kudelka.

En relación a la mentira del técnico uruguayo, quien en un principio dijo que llegó a Chile después de la renuncia del DT azul y luego reconoció que había arribado un día antes, el zaguero de los universitario afirmó que ya conversó con su actual entrenador al respecto.

"Lo que pensaba se lo dije al profe y quedará ahí. No lo voy a transmitir porque no me parece lo correcto. Hablamos antes y después del partido. Él me dijo por qué lo hizo y yo le dije mi parecer. Obviamente a uno le choca, pero de qué sirve hablarlo con ustedes si no se lo digo a él primero", señaló.

En la misma línea, el defensor aseguró que "a nadie le gusta lo que sucedió, nadie lo esperaba. Por eso mismo lo dijo Johnny, le pedimos a Frank que siguiera, pero la decisión estaba tomada. No sé si era la mejor forma, pero se hizo y ya está. Ahora debemos adaptarnos rápido y apoyar al profe (Alfredo) Arias".

Sobre cómo se dio la salida de Kudelka, Rodríguez afirmó que "nosotros no sabíamos nada, el martes nos transmitieron la renuncia de Darío. El miércoles supimos que había llegado Arias, nos sorprendimos como todos, él nos explicó cómo fueron las cosas (Arias). Ya está, no hay que meter excusas".

"Fue malo como se dio, hablé con Darío, no le gustó que hayan hablado con otra persona mientras era el entrenador, pero pasa en todos lados. Pasa con los DT y jugadores", apuntó.

Al ser consultado por la salida del ahora ex presidente de los "laicos", Carlos Heller, el lateral trasandino indicó que "lo que paso el sábado fue raro, entraron muchos fuegos artificiales al estadio. Cayeron muchos a la cancha, y nos podrían haber dañado, fue un momento difícil, no sé por qué se generó todo eso. Pero que se haya ido Carlos por amenazas de muerte no lo comparto. Si alientan está genial, pero no me gustó esa manifestación de la barra".

"En el camarín nos dijimos todo lo que teníamos que decirnos, no sirve de nada pensar en el pasado. Se va un señor (Carlos Heller) que en lo personal le agradezco por traerme de vuelta a la U. Es una excelente persona, pero el fútbol es así", aseguró.