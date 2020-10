Matías Rodríguez: Somos conscientes que tenemos un plantel corto y con muchas bajas

El jugador de Universidad de Chile Matías Rodríguez reconoció que en el equipo "laico" están conscientes que el plantel es "corto" y que con las bajas se hace más complejo el panorama de cara al tramo final de la primera rueda del Campeonato Nacional.

"Fue un mes complejo, no conseguimos los puntos que queríamos y en el juego tampoco estuvimos bien, no estuvimos finos. Se empieza a decir que podrían venir refuerzos y somos conscientes que tenemos un plantel corto con muchas bajas, algunas importantes como Pablo Aránguiz y Franco Lobos, que son para tiempos largos", indicó el futbolista.

"Sabemos que hay que hablar menos y hacer más, por eso he optado de no tanto hablar", explicó sobre su ausencia de cara a los medios, y agregó que en la U "queremos más, preparamos el próximo partido -ante U. de Concepción- con mucho entusiasmo y ganas. Ahora tenemos la baja de Walter Montillo, pero confiamos en que podemos hacer un buen partido y quedarnos con los tres puntos".

Sobre la pérdida de la capitanía, Rodríguez reveló que "al principio fue raro, pero el que me conoce y está conmigo en el día a día saben cómo lo tomé... al principio cuesta aceptarlo, pero si el técnico lo decidió, hay que afrontarlo. No hay mucho que hacer, yo estaba con ilusiones de jugar, y estaba más preocupado en hacer las cosas bien que en ver si era o no capitán".

Igualmente, el argentino señaló que es "normal" que se hable sobre posibles llegadas de técnicos en medio del incierto presnte azul, "pero tenemos que hacer autocrítica. Sabemos que estamos al debe y tenemos que mejorar mucho, que era en gran parte culpa nuestra, pero confiamos en Hernán -Caputto- y lo único que queremos es el bienestar para el club, que nos vaya bien, pelear por el torneo y entrar en una copa internacional".

En última instancia, y luego de señalar que evaluará si "realmente" sigue en la U, dijo que si llegan refuerzos, "lo más importante es hacerlo sentir cómodo rápido para que se pongan bien, entren en confianza y hagan lo que vienen a hacer, aportar y sumar su granito de arena para que levantemos aún más y lleguemos a final de temporada clasificando a copas y ojalá estar peleando por salir campeones".