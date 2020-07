Matías Rodríguez: Tenemos la ilusión de que el fútbol vuelva a más tardar a mediados de agosto

El lateral y capitán de Universidad de Chile, Matías Rodríguez, se mostró ilusionado con la posibilidad de que el Campeonato Nacional se reanude a mediados del próximo mes.



En conversación con nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa, a propósito de la campaña de "Todos por el Deporte" y la Familia Azul, el zaguero dijo que "nosotros estamos entrenando hace once días con mucha ilusión de que pueda volver el fútbol. Sabemos que no es fácil, es bastante complicado, pero no perdemos la ilusión de que el fútbol vuelva a más tardar a mediados de agosto. Pero no hay nada confirmado, no hay ninguna fecha".

"Nosotros por el momento estamos entrenando, poniéndonos a punto, de a poco haciendo más cosas grupales. Por el momento solo podemos hacer enlace de pases y no mucho más. El jueves nos harán exámenes de PCR de nuevo para ver si estamos todos bien para pasar a la Fase 3, que ya ahí puede haber más contacto y todo. Estamos con la ilusión de que vuelva el fútbol, pero no tenemos la certeza de cuando será", indicó.

Sobre cómo se ha ganado el cariño de los hinchas por su liderazgo, el defensor argentino afirmó que "uno llega a un club y siempre sueña con lograr cosas, quedar en la historia y conseguir reconocimiento. Hoy miro todo el tiempo que he pasado acá en el club, las cosas que logramos y yo también son un agradecido del club por darme la posibilidad".

"Me bajé el sueldo, pero fue una decisión como familia del club. Entendimos en ese momento que la situación no estaba buena. Uno se siente a gusto, le gusta el lugar, estoy en un equipo donde tenemos que pelear en todos los torneos para salir campeones y por eso también la motivación y la alegría que me da estar acá", apuntó.

En relación a la posibilidad de retirarse en los azules, Rodríguez señaló que "tengo 34 años y cada vez más se acerca el retiro, pero estoy pensando en estar bien físicamente, en estirar mi carrera lo máximo que se pueda, siempre y cuando sea competitivo y no sea una carga".

"Cuando me preguntan siempre digo que calculo tres o cuatro años más jugando al fútbol y ojalá que mi retiro sea en la U. Entiendo que es un equipo grande y hay momentos para todos. Lo ideal para mí sería retirarme en este club, pero creo que todavía faltan un par de años", aseveró.