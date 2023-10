Matías Rodríguez volvió al CDA y entrenó con la categoría Proyección de U. de Chile

El jugador Matías Rodríguez, quien logró la Copa Sudamericana 2011 en Universidad de Chile, comenzó a entrenar en el Centro Deportivo Azul junto a la categoría Proyección del cuadro "laico", con la decisión de probar un paulatino regreso al fútbol profesional.

Según dichos recogidos por el sitio oficial de la U, "el club me abrió las puertas, hablé con el director deportivo Manuel Mayo y le comenté mis intenciones de volver a jugar. En este tiempo para prepararme, se me da la oportunidad de entrenar con los chicos de la Proyección y así ponerme a punto para ver si el año que viene vuelvo a jugar. No quería quedarme con las ganas de intentarlo".

"Ojalá que los pueda ayudar y aconsejarlos cuando se me acercan. En este sentido, con algunos ya he tenido un acercamiento. Espero que mi presencia ahí pueda ser un aporte, ellos saben que pueden contar conmigo y se pueden acercar para cualquier cosa que los pueda ayudar", complementó.

También dijo que es una alegría reencontrarse con algunos conocidos como Sebastián Miranda y Manuel Iturra y apuntó que "estoy muy feliz de estar entrenando, de vuelta con estos colores que me llenan de alegría".