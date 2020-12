Matías Rodríguez y Jean Beausejour están fuera de los planes de la U para el 2021

Universidad de Chile no quiere perder más tiempo y ya trabaja en el plantel que tendrá Rafael Dudamel para el siguiente campeonato. La salida de Walter Montillo hizo que la dirigencia comenzara a apurar el armado del plantel y ya hay dos nombres que quedarán al margen: Jean Beausejour y Matías Rodríguez.

El caso del lateral izquierdo es algo que fue cambiando de camino durante las últimas semanas. A comienzo de año la idea de Azul Azul era renovarle un año más al jugador. Sin embargo, la pandemia y la llegada de Rafael Dudamel hicieron que el destino de "Bose" cambiara dentro del club.

Su alto salario, su edad (36 años) y su merma física hacen que se haga imposible su renovación. La evaluación del DT venezolano no es de las mejores, aunque cree que es un buen jugador, su estado físico no le genera confianza. Esto último quedó ejemplificado en su no citación para el partido ante Deportes La Serena, siendo que tenía el alta médica para jugar.

Cercanos al jugador comparten que el nivel de exigencia de Dudamel hace que Beausejour tenga que hacer un esfuerzo extra para estar dentro del equipo titular. El "15" azul sabe de la dificultad y que para el adiestrador su lateral izquierdo es Luis del Pino.

Con respecto al actual capitán del club, la decisión de dejarlo partir es unánime. Tanto el nuevo técnico como la plana dirigencial de la U creen que el tiempo del argentino se terminó. Su bajo rendimiento, su alto salario y la tardanza del jugador en el proceso de nacionalización hicieron que se tomara la decisión de dejarlo partir. Desde Azul Azul avisan que ni siquiera un llamado de Carlos Heller va a salvar al campeón de la Copa Sudamericana

En la escuadra universitaria existen otros casos que ya están definidos. Luis Casanova seguirá ligado al club debido a que la regencia le comprará su pase y a que la evaluación del jugador es positiva. Caso contrario es el de Fernando Cornejo, pues desde el punto de vista deportivo existe la sensación de que no cumplió con las expectativas y que no harán uso de la opción de compra que tienen por el ex Cobreloa.

La U comienza a armar su 2021, aunque por el momento solo se desarma.