Matías Rodríguez y la recargada agenda de la U: Hay que sumar la mayor cantidad de puntos

El zaguero de Universidad de Chile Matías Rodríguez analizó el recargado calendario que afrontará el cuadro azul en abril y en los primeros días de mayo, lapso donde el equipo jugará 10 partidos en 35 días, sumando varios duelos claves por Copa Libertadores.

Ante eso, el defensor cree que el elenco estudiantil tiene jugadores suficientes para lo que viene y que por ello el técnico Angel Guillermo Hoyos tendrá la capacidad para buscar lo mejor para el conjunto.

"Este es un plantel de 30 jugadores y seguramente el profe tendrá que ver cuándo dar descanso a algunos jugadores y cuándo no, cuándo utilizarlos manera que ninguno salga lesionado. Hay que controlar muchos factores, la fatiga, las vitaminas, la alimentación, sabemos que serán 35 días de partidos muy importantes en la Copa para saber para qué estamos", comentó el argentino.

"En cada partido trataremos de hacerlo lo mejor posible y trataremos de sumar la mayor cantidad de puntos posibles, y después ver cuándo podemos descansar", añadió.

Rodríguez se refirió a su renovación con la U, algo que está en plena negociación.

"Estamos en eso, negociando. No te puedo decir más nada. Sólo sé que estoy disfrutando de estos meses para buscar una renovación o para irme por la puerta grande. Yo estoy porque el club me he dado mucho y creo que le he devuelto mucho y no tengo nada que reprocharme", sentenció.

Universidad de Chile enfrentará este viernes a Audax Italiano, a las 18:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida, por la séptima fecha del Campeonato Nacional.