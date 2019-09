Matías Rodríguez: Yo me quiero quedar en la U, sea en la A o en la B

El defensor de Universidad de Chile Matías Rodríguez, actual capitán del equipo ante la ausencia en el cuadro titular de Johnny Herrera, comentó el presente del elenco azul y su idea de renovar contrato, sea en Primera División o en el ascenso.

"El cariño que yo le tengo al club no se va a cortar si nos vamos o no. Mi mujer y mis hijos saben lo que es tener un papá reconocido. Entonces eso ayuda, yo me quiero quedar, sea en la A o en la B, pero estoy seguro de que si me quedo en la U será en Primera", dijo Rodríguez en entrevista con La Tercera.

Sobre lo que se vive en las huestes azules, el argentino dijo que esto no estaba en los planes de nadie.

"Cuando comenzamos en enero la pretemporada, soñábamos estar peleando en el torneo, y no estar viviendo esto. Me propuse un buen año, independiente de lo que pudiera llegar a pasar. He podido hacer goles, pero muchos de los que hice no los pude terminar de festejar", dijo Rodríguez antes de contar su anterior experiencia en una lucha similar.

"Cuando arranqué, tuve un paso por un equipo de la segunda división de Argentina (Juventud Antoniana) y se vivía algo, no similar, porque era un equipo chico que le costaba todo el doble. Lo viví con 19 años. Ahora es totalmente diferente, pero hay muchas cosas que comparo de ese momento, y nosotros tenemos muchas herramientas como para salir de eso", comentó.

De cara a lo que viene, Rodríguez dice que "son todas finales. Parece que uno se pone el cassette y dice que son todas finales, pero tenemos que verlo así, sentirlo, esforzándonos al máximo. Todas las fechas vamos a estar más arriba, viendo si salimos o no salimos, cuánto avanzamos o cuantos no descontaron. Entonces hay que ir partido a partido".

"La prioridad es ganar y empezar a sumar de a tres, y pensar como si se terminara el sábado y ganar ese partido que te estaría salvando del descenso", completó Rodríguez, quien confiesa que en junio 2020 comenzará con los trámites de nacionalización.