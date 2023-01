Matías Zaldivia: Los hinchas me recibieron muy bien y espero retribuirles en la cancha

Matías Zaldivia, defensa de Universidad de Chile, valoró la buena recepción que le proporcionó la hinchada azul en su debut con el equipo, en la derrota por 2-0 ante Coquimbo Unido, en el marco del Torneo de Verano que se está realizando en la cuarta región.

Tras la derrota, el zaguero analizó la caída ante los piratas en diálogo con TNT Sports: "Por un lado no es lindo perder, pero por otro me deja tranquilo que muchas cosas que venimos trabajando salieron en cancha. Hay que seguir por este camino, es un equipo en formación".

"Hay que darle forma al equipo para que arranque de gran manera el torneo. Estos amistosos nos van a servir mucho para ir mejorando día a día", señaló.

El ex Colo Colo también dijo estar "muy agradecido con la gente del club que me hizo sentir muy cómodo desde el primer momento, a mis compañeros que me integraron muy rápido".

En cuanto a la hinchada, Zaldivia indicó que "a pesar de mi pasado, me recibieron muy bien y espero retribuirles en la cancha. Fue el primer partido, me sentí muy bien. Hay que mejorar muchas cosas, pero estoy cómodo en el club".

Finalmente, y respecto de su estado físico, contó que está "muy bien, los primeros partidos de pretemporada son para ir soltando de a poco. Muy contento porque me siento muy buen, se jugó 90' por primera vez en toda la pretemporada, contento de ir sumando minutos".