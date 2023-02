Matías Zaldivia: Me gusta el "siga, siga", hace el juego más dinámico

El defensor de Universidad de Chile Matías Zaldivia afirmó que está de acuerdo con la dinámica de los árbitros de dar continuidad a los partidos y dejar sin sanción algunas infracciones.

"En lo personal me gusta (el 'siga, siga') porque hace el juego más dinámico. A veces queda a criterio del árbitro, pero es cosa de acostumbrarse, hoy no cobran las faltas pequeñas así que hay que acostumbrarse", indicó en conversación con DSports.

El zaguero también afirmó que "sabía que podía seguir rindiendo en un equipo grande. Estaba convencido que le podía entregar mucho a la U y por eso acepté venir", a un club donde "me siento muy cómodo, el público y mis compañeros me hicieron sentir cómodo para estar en la cancha. A nivel personal me están saliendo bien las cosas y estoy contento".

De cara al futuro reencuentro con su exclub, Colo Colo, apuntó que "mi cabeza no está en el clásico, obviamente para mí va a ser un partido especial, pero nos faltan aún dos partidos. Tenemos aspectos que mejorar y si lo hacemos, podemos hacer un gran clásico".

"Nuestro objetivo es estar dentro de la zona de copas y después cuando ya estemos ahí, a lo mejor se puede pensar en el título. Pero somos un equipo nuevo y en nuestra cabeza está seguir mejorando y conseguir resultados", finalizó.