Mauricio Morales: A Galindez lo veo bien, con la misma motivación de siempre

El volante de Universidad de Chile Mauricio Morales contó que en el plantel ven "con la misma motivación" al arquero Hernán Galindez, que tiene interés en dejar la institución, mientras que en el plano personal reconoció que debe seguir mejorando para gozar de más minutos en el equipo estelar.

"-A Galindez- lo veo bien, con la misma motivación de siempre, sigue siendo el mismo profesional que ha sido este tiempo", apuntó el jugador en conferencia de prensa.

"No nos ha comentado nada a nosotros de que se quiere ir y más allá no me quiero meter en el tema, es un tema muy personal y no quiero seguirme metiendo", afirmó el futbolista, que también se refirió a sus chances de sumar minutos en el equipo que dirige Diego López.

"Estoy claro que tengo que seguir trabajando para ganarme un puesto", declaró, agregando que "hay mucha competencia en el plantel, hay buenos jugadores, y son decisiones técnicas que ellos toman al poner a otro jugador. Creo que eso me ha mantenido afuera".

Tengo muchas cosas por mejorar, estoy trabajando para eso, es lo que tengo que hacer y soy muy autocrítico a la hora del partido, solo estoy enfocado en mejorar esas cosas", siguió el jugador, que formó parte del triunfo 2-1 sobre General Velásquez.

Para Morales, mantenerse fuera de los partidos "fue difícil, uno siempre quiere estar en el equipo y jugando. He recibido bastante apoyo de mis seres queridos, del club y mis compañeros. Es difícil, pero creo que hay que estar firmes siempre y estar en punta de pies y preparado para cuando toque jugar".

"No me siento confiado en volver, sí tengo confianza en mí, tengo confianza que haciendo las cosas bien puedo sumar más minutos", apuntó.

Para finalizar, se mostró orgulloso porque Joaquín Larrivey hablara bien sibre él con el nuevo técnico Diego López: "Me llena de orgullo que se acuerde de mí, que tenga buenas palabras y las quiero agradecer, por todo lo que le dio al club y lo que dejó a cada uno de nosotros también".

En lo referido al proceso del entrenador uruguayo, postuló que "tarde o temprano nos va a dar frutos este trabajo, vamos por buen camino y estamos con tranquilidad".

La U enfrentará el lunes 27 de junio a General Velásquez en la revancha por la tercera ronda de Copa Chile, donde tiene una ventaja de 2-1.