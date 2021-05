Mauricio Morales: Somos la U, debemos ser protagonistas y estar peleando siempre arriba

El joven volante de Universidad de Chile, Mauricio Morales, habló este viernes en rueda de prensa sobre el momento que vive el club en el Campeonato Nacional, apuntando a que "deben ser siempre protagonistas".

Ante la consulta de la posición en la que se encuentran en el torneo, y en comparación a la hegemonía que ha mantenido Universidad Católica los últimos años en el fútbol chileno, el juvenil mencionó que: "Nosotros somos la U y tenemos que pelear los primeros lugares, mantenernos siempre arriba y ser protagonistas".

"Hablan de la UC, pero nosotros siempre hemos querido crecer como equipo y preocuparnos de nosotros más que los otros rivales. Estamos trabajando para mejorar siempre", remarcó.

Respecto a sus sensaciones en el primer equipo que dirige Rafael Dudamel, comentó que: "Me he sentido cómodo y motivado al saber que estoy sumando de a pocos minutos. Quiero seguir por este camino".

"Estoy trabajando día a día para ir creciendo como jugador, agarrar confianza puede que me de la oportunidad de tener rodaje. Tengo claro que estoy comenzando mi carrera y que queda mucho camino por recorrer, entonces eso me lleva a no desmotivarme y mantenerme activo".

Finalmente, Morales habló sobre la posibilidad de vestir la camiseta de la selección en un futuro y de quién es su referente de la generación dorada, mencionando que: "Me encanta como juega Charles Aránguiz, me gustaría tener un poco de su manera de juego. En la Selección hay varios y son jugadores que están a otro nivel".