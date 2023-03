Mauricio Pellegrino: Al equipo lo veo cada vez con más herramientas para responder en lo futbolístico

El argentino Mauricio Pellegrino, entrenador de Universidad de Chile, valoró lo realizado por su equipo pese a protagonizar un empate de 1-1 con Unión La Calera en el arranque de la séptima fecha del torneo.

El estratega inclusó aseguró que merecieron ser ganadores en el cruce con los caleranos. "El rival jugó todo el partido igual, por ahí nos empezaron a complicar un poco jugando largo y fue el único aspecto en el que generaron peligro. Si bien no hicimos mucho para merecer otro gol, el rival hizo menos para empatar", expresó en rueda de prensa.

"Si bien el resultado fue muy ajustado me quedo con que el equipo siempre tuvo calma, no se desorganizó nunca ante un rival importante y que intentamos ganar el partido hasta el final", agregó.

Respecto a sí el estado de la cancha del Santa Laura afectó al juego de la U, el DT comentó que: "Está claro que no es una cancha que esté a su 100 por ciento, pero estaba igual para los dos equipos y es la realidad".

"Se ha realizado un esfuerzo para mejorar esta cancha, pero es un escenario en el que tenemos que adaptarnos y seguir", remarcó.

Finalmente, Pellegrino se refirió a la carga emocional que tendrá la U pensando en el Superclásico ante Colo Colo de la próxima fecha. "Cada partido es diferente y no siempre los equipos reaccionan igual. A veces se reacciona bien y otras quizás no, hoy seguimos intentando tras el empate y hubo cosas que nos ayudaron y otras que no, pero al equipo lo veo cada vez con más herramientas para responder en lo psicológico y en lo futbolístico".

"Tenemos la sensación de que podemos hacer mucho más y para eso estamos, para seguir trabajando", sentenció.