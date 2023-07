Mauricio Pellegrino: El liderato es una foto del momento y nos obliga a seguir mejorando

El técnico de Universidad de Chile, Mauricio Pellegrino, comentó el liderato que ostenta el elenco azul en el Campeonato Nacional, y aseguró que si bien es un lugar de privilegio, es algo "anecdótico" dado que son varios los equipos los que pueden meterse en la parte alta.

"Hemos ganado dos partidos, no más. Hoy la posición es anecdótica, porque a falta de la mitad del Campeonato hasta el décimo está a dos partidos de ponerse arriba. Es una foto del momento, nos gusta estar ahí, pero lo bonito es que nos obliga a seguir mejorando como equipo, a jugar con equipos de arriba y a ganar. Hay que ser prudentes, cautelosos, porque es una posición que va cambiando y será al final donde se verá para qué están los pingos", dijo el entrenador en conferencia de prensa.

"Estoy contento con el trabajo realizado hasta el día de hoy. Mi desafío es que ojalá los mejores momentos están por venir en adelante, sabemos que hay muchas cosas que podemos mejorar. Hemos ido ganando en la confianza", añadió.

Respecto a la posibilidad de sumar jugadores en este mercado de invierno, Pellegrino aseguró que "me interesa traer jugadores que le puedan dar cosas al equipo, que puedan aportar. Todos en el club pensamos lo mismo. Cuando uno trae un jugador en esta época del año es más difícil aún, porque no hay tiempo de adaptarse, no hay amistosos, no hay pretemporada, debe llegar y jugar".

Sobre lo realizado en el primer semestre, el DT argentino comentó que "los jugadores me han ayudado mucho a disimular entre todos las falencias que tenemos y esa es una de las cosas lindas que tienen los deportes de equipo. La mejora no tiene techo, desde el comportamiento, la disciplina y ser consistentes".

Además, Pellegrino se refirió a nombres propios y le dedicó palabras a Darío Osorio: "Ha jugado de interior izquierdo, de extremo derecho, de carrilero izquierdo en situaciones más de ataque. Para mí es un avance importante en su carrera porque se va a aprender a manejar en diferentes situaciones", dijo.

"Leandro (Fernández) cada semana irá encontrando su mejor forma. Estamos contentos con su evolución, ojalá que de a poco vaya encontrando su mejor nivel porque va a ayudar al equipo. Para nosotros fue una gran noticia su vuelta", añadió sobre el argentino.

"Para mí son importantes todos los futbolistas y que Lucas (Assadi) vaya encontrando su mejor forma dentro del equipo, al equipo lo hace crecer mucho y lo agradece. Creo que él va a seguir creciendo y el equipo lo va a sentir", complementó sobre el joven mediocampista creativo.