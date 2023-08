Mauricio Pellegrino: "¿El responsable es solo el entrenador? Yo creo que no"

El técnico de Universidad de Chile, Mauricio Pellegrino, se refirió al momento que vive el elenco azul luego de cinco partidos sin saber de victorias en el Campeonato Nacional, y también a su presente en medio del complejo momento que vive en la banca.

"Si estoy acá, es porque estoy muy motivado. La U viene de muchos años muy malos, y hemos sido capaces de mejorar a muchos niveles, defensivo, ofensivo, rentabilizar, ser eficientes. Hemos tenido altibajos mentales, de competitividad y rendimiento, y ahora ¿El responsable es solo el entrenador? Yo creo que no. Y entonces la pregunta es ¿Si se va Pellegrino, todos esos males se van? Si yo siento que si yéndome, todos esos males se van, me iría", dijo Pellegrino, quien se refirió a su relación con la dirigencia.

"No necesito que me den seguridad, ya estoy acá porque ya tengo un contrato, me respetan, me pagan y me tratan bien. Yo le doy seguridad al club con mi trabajo. En la mañana de hoy hablamos con los dirigentes para ver qué podemos aportar cada uno para mejorar, pero también uno también pueden hacer las cosas bien, pero también perder", añadió.

"Creo que no hay que individualizar las responsabilidades, sino pensar en el colectivo. Tenemos que recuperar esa firmeza que nos ha caracterizado en muchos momentos del Campeonato. Una cosa es la racha de resultados y otra, nuestro trabajo. No estamos contentos con eso, hay que ponerlo en contexto y si estoy acá es porque me hace mucha ilusión revertir otra vez la situación, confío en mis jugadores", complementó.

Respecto a lo que viene el viernes ante el conjunto cementero, Pellegrino aseguró que "tenemos varias bajas, es verdad, pero es una oportunidad para chicos que pueden dar la talla y mostrarse mejor en otros aspectos del juego".