Mauricio Pellegrino: No echemos la culpa de la violencia solo al fútbol

El entrenador de Universidad de Chile, Mauricio Pellegrino, se refirió a los variados hechos de violencia protagonizados por fanáticos de clubes locales, donde los azules se vieron perjudicados con una sanción tras incidentes del pasado Superclásico en el Estadio Monumental.

"El fútbol me ha llevado a diferentes países y culturas, lo que puedo decir es que hay una relación de lo que somos socialmente. A veces culpamos al fútbol o cargamos como que la violencia fuera solo culpa del fútbol, pero hay violencia cuando conducimos, cuando vamos al supermercado, cuando estamos en la calle... hay violencia por todos lados, hay robos", expresó.

"No le echemos la culpa solo al fútbol de la violencia; el fútbol es una expresión, como se habla de él todo el día sale la violencia, pero si abrimos los periódicos de los hechos de violencia, la hay de todo tipo, pero a veces al fútbol le cargamos la violencia que hay en la sociedad por varias razones que no puedo controlar", continuó.

El preparador argentino complementó apuntando que "hay una relación en lo que pasa afuera del campo con lo que pasa adentro, pero el campo de fútbol siempre ha sido un lugar donde todo está permitido, se convirtió en un lugar de desahogo. Obviamente está mal y los jugadores aprendieron a convivir con eso".

"También hay violencia con el micrófono, ustedes -a los periodistas- a veces son violentos, los mensajes que a veces damos son violentos sin darnos cuenta. Cuando decimos que un jugador no vale nada porque erró un pase, es un mensaje violento, o que no vale nada porque no tiene gol o cometió un error, porque la gente dice que hay que insultarlo porque es un perro", apuntó.

"Somos violentos de múltiples factores, no solo tirando una piedra, es como que diga que un programa no sirve para nada. Hoy se juzga y usamos al fútbol para desahogarnos permanentemente, pero la violencia no es solo tirar una piedra o una bengala, somos violentos para muchas cosas", manifestó.

En esa línea expresó que "la solución no la tengo, pero se dice que el fútbol es violento y somos violentos en todos los aspectos. Anda a ver un partido de niños donde el hijo no juega o el árbitro se equivoca. Creemos que los profesionales, como cobran, tienen que ganar todo, pero somos 16 equipos y todos cobran".

"El fútbol es un juego maravilloso, fantástico, a todos nos gusta ver la cancha llena, los papelitos, los jugadores compitiendo, ganar, perder o empatar, pero el profesionalismo nos ha llevado a transformar todo en una obligación", aseveró.

Continuó declarando que "al ir a la cancha es como que somos responsables de que la gente está mal de ánimo, es que la gente está desilusionada y nosotros somos los responsables, pero es un espectáculo al que se le inculcan un montón de responsabilidades como que nos tienen que hacer disfrutar y el equipo hacernos felices, entonces háganlo bien. Es una confrontación donde compiten. Esto es toda la semana hablar varias horas y para explicarlo damos ciertas razones como verdades que van a pasar".

Sobre la opción de jugar el clásico universitario en Concepción sostuvo que "queremos siempore los mejores marcos posibles donde pueda ir la gente, con la mayor capacidad, pero no tomamos las decisiones sobre eso., a veces me han preocpuado donde es mejor jugar, pero la mayoría de las veces el tema de la seguridad está por encima de la opinión del entrenador. Ojalá tener un mejor plan para organizarnos".

Y en relación al duelo del sábado con Everton, adelantó que Nery Domíguez va a jugar, "y para mí es un rival muy peligroso, juegan muy bien, es un equipo que está en buen momento, que tiene gol, físico, con jugadores rápidos, muy agresivo, es un gran desafío para ver si lo podemos solventar".

El partido está programado para las 17:30 horas de este sábado en el Estadio Sausalito.