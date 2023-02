Mauricio Pellegrino y la llegada de Felipe Gutiérrez: "Todavía no decidimos nada"

Durante la conferencia de prensa realizada la jornada de este viernes, el director técnico de Universidad de Chile, Mauricio Pellegrino, se refirió al respecto de la posible llegada de Felipe Gutiérrez y el deseo de seguir reforzando el plantel hasta el último día del mercado de pases.

"Todos los jugadores que queremos traer siempre entran en un debate que tenemos con la directiva del club. Hay muchos futbolistas estamos estudiando, pero todavía no decidimos nada aún y esperaremos hasta el último día. Estamos en eso. No daré una opinión de un jugador que no está en la institución", detalló el estratega argentino luego de ser consultado por el ex Universidad Católica.

Así mismo, Pellegrino sentenció que siempre buscará la opción de mejorar el equipo, pero que no es una tarea sencilla: "No me corresponde que yo de nombres. Estoy conforme con lo que tengo, pero eso no significa que no aspire a más. Tampoco es fácil encontrar futbolistas que encajen con el presupuesto o que puedan ser mejores que los que ya tenemos a disposición".

Llegada de los jugadores sub 20

El adiestrador del "Romántico Viajero" también habló sobre el retorno de los futbolistas sub 20 tras la temprana eliminación de Chile en el Sudamericano, explicando que todos están considerados y el aporte que tendrán para el plantel.

"Los chicos llegaron bien, hablamos de su experiencia y como estaban físicamente. Descansaron un día y después se integraron bien al plantel. Estoy contento de que estén", expresó Pellegrino.

En esa línea, comentó que no le gustaría perder a dos elementos nuevos en el mediocampo: "A mí me gustaría que se quedaran (Jeison) Fuentealba y (Renato) Cordero. Nos han llamado muchos clubes por ellos. Pero a mí me gusta trabajar con gente que tiene mucho para dar y, por eso mismo, pido paciencia para ellos. Sí nosotros tenemos varios chicos en la selección juvenil, quiere decir que hay buena materia prima y eso es un buen capital futbolístico".

"Por otro lado, ante la salida de Jeisson Vargas tenemos a Fuentealba, también a (Darío) Osorio, (Lucas) Assadi y Leandro (Fernández). Es bueno que el equipo vaya mejorando y hayan vuelto los jugadores, por ahí tenemos más posibilidades, pero no ha todo el mundo le va a tocar. Lo bueno es tener opciones", sentenció el DT "Azul".

Respecto a las lesiones

Por último, Mauricio Pellegrino puso fin a las dudas respecto a la presencia de ciertas piezas por lesiones que han afectado al plantel en el arranque del Campeonato Nacional.

"Juan Pablo Gómez tuvo una sobrecarga, pero ya está entrenando normal y estará disponible. Nery (Domínguez) ha entrenado bien y es una bueno que los chicos se vayan recuperando. La lesión más larga será la de Federico Mateos, pero para mi es bueno saber que al que le toque jugar, lo hará bien", manifestó el adiestrador de Universidad de Chile.

Finalmente, explicó que: "Las cargas han sido por diferentes motivos. Nery (Domínguez) tuvo un impacto, (Federico) Mateos una sobrecarga. Es el cambio de contexto, sabemos que no sólo implica el estilo de entrenamiento. Cuando el cuerpo se exige y se quiere demostrar mucho más, pasan estas cosas".