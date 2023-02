Mauricio Pellegrino y precios para ver a la U: Ojalá puedan ser más asequibles

El técnico de Universidad de Chile, Mauricio Pellegrino, entró en la polémica desatada por los hinchas azules en relación a los elevados precios de las entradas para el duelo de este jueves ante Unión La Calera, y manifestó que ojalá que en el futuro los valores puedan ser más asequibles.

"Tenemos la posibilidad de reencontrar de encontrarnos con nuestra gente. Los otros días la gente tuvo que entrar mucho tiempo antes y estaban ahí cuando nosotros llegábamos, entonces ahora habrá un reencuentro. Y ojalá que se puedan poner precios más asequibles para que todo el mundo pueda pagar un ticket, porque no está fácil la cosa y ojalá tengamos conciencia de ello", dijo el entrenador en conferencia de prensa.

"Necesitamos de nuestro público, que nos empuja para ser fuerte. Mientras más hinchas vayan, mejor para nosotros, mejor para nuestra institución", añadió.

En lo netamente futbolístico, el DT argentino espera que en el duelo de este jueves ante La Calera "podamos ir mejorando, ser más competitivos".

"No es algo que se va dando como uno desea, porque los rivales van cambiando, la competición es pareja y cuesta sacar diferencias. La Calera es físicamente fuerte, de jugadores rápidos, y es un equipo que está muy bien trabajado. Sabemos que será un partido de máxima dificultad, y espero poder estar a la altura", expresó.

Pellegrino fue consultado respecto a las claves de esta racha de tres triunfos consecutivos, y aseguró que "ojalá que en un clic se pueda resumir todo por una sola cosa, pero hay muchos aspectos donde el equipo va ganando en confianza. Obtener resultados te da seguridad, pero lo más importante es que el equipo ha tenido una tensión positiva de cara al trabajo y de cara a hacer las cosas bien".

El entrenador tuvo palabras para volver a jugar en Santa Laura y aseguró que "la cancha está bastante mejor que para el partido pasado y que ojalá el campo vaya mejorando. Creo que está mucho mejor y el campo estará igual para los 22 futbolistas".

Al ser cuestionado respecto a las expectativas azules en el Campeonato Nacional, Pellegrino expresó que "cuando falten tres o cuatro partidos de puedo decir".

"A los hinchas les pido que entre todos podamos tirar para adelante para ser más fuertes. La gente lo hizo siempre en los momentos difíciles y ahora lo mismo, para que entre todos formemos una comunión y que la gente nos empuje cuando el equipo necesita energía", comentó.

Lo que se viene en el clásico

A falta de más de una semana, Pellegrino fue consultado también respecto al clásico ante Colo Colo, y dijo que "es un partido especial porque es un clásico, pero para llegar bien a ese partido, es más importante el que viene, y debemos hacer muchas cosas para lograr un resultado positivo y eso nos permitirá llegar de la mejor manera".

"No me siento favorito ni peor que los rivales. Este es un juego muy democrático, de 11 contra 11, con las mismas normas, a pesar del público. He aprendido a apartarme de eso, porque el favoritismo me da pocas cosas. El juego es el hoy, y va cambiando permanentemente. Cuando uno hace un gol se ve cerca de ganar el partido, pero los resultados cambian en el último minuto. Yo espero que podamos mejorar y más que sentir el favoritismo, espero que podamos manifestarlo".