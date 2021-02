"Me hubiese gustado despedirme de otra forma": El emotivo adiós de Matías Rodríguez a la U

El destacado lateral argentino Matías Rodríguez realizó una emotiva despedida de Universidad de Chile, en la cual agradeció a todas las personas importantes en su paso por el club, y aseguró que hubiera preferido salir de otra forma de la institución.

"Y llegó el día, se hizo realidad... Sentimientos que se fueron generando todos estos años. Dos ciclos que viví en este club que tanto amo, donde me abrieron las puertas no solo una, sino dos veces", comenzó el ex capitán "azul".

Además, añadió que "la primera no me conocían, no era nadie y en la segunda vuelta volvieron a confiar en mí, luego de vivir experiencias en otros clubes, confiaron en mis capacidades, no solo en lo físico, sino también en lo profesional. Crecí como persona, como familia y como jugador".

"Hoy con el cariño que me demostraron mis compañeros, el cuerpo médico, utileros, la gente que día a día trabaja en el club, las tías de la cocina, kinesiología, todos... mi más profundo respeto y amistad. Gracias por haberme visto cómo una persona que transmitió alegría y felicidad, más allá de los triunfos y fracasos, esa es la huella que les quiero dejar", siguió en la misma línea.

"Me hubiese gustado despedirme de otra manera, pero la realidad que nos acompaña es otra y acá estoy. Gracias nuevamente por dejarme ser parte de la historia de la U y ustedes haber marcado la mía. Y sobre todo agradecerle a la hinchada que los voy a llevar siempre en mi corazón. Nos vemos pronto con estos colores", finalizó.

Rodríguez jugó 339 partidos y anotó 57 tantos en la U, siendo el defensor más goleador de la historia del club, ganando además cuatro torneos nacionales, dos Copa Chile, una Supercopa y una Copa Sudamericana, el único título internacional de los universitarios.