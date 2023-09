Michael Clark: El traspaso de Darío Osorio está entre los tres más importantes de la U en su historia

El presidente de Universidad de Chile Michael Clark habló sobre el traspaso de Darío Osorio al Midtjylland del fútbol danés, asegurando que el acuerdo que hubo entre los clubes está muy bien valorizado para los azules.

En diálogo con TNT Sports este sábado previo al Superclásico con Colo Colo, el timonel de los universitarios comentó que: "Hay cláusulas en la negociación con Darío (Osorio) que no nos permiten hablar de ciertas cosas, pero es un acuerdo muy importante y está entre los tres más importantes en la historia de la U y de los 10 en el fútbol chileno".

"Es un muy buen acuerdo para el club y también para el jugador, él quería salir y nosotros como club formador tenemos una responsabilidad para con el jugador y el bien de su carrera. Quizás lo que puede dejar esto para el futuro es que las ventanas de pases estén calzadas, porque si llega una oferta cuando el libro de pases en Chile está cerrado pasan estas cosas y perdemos un jugador importante", añadió.

Sobre si la continuidad de Mauricio Pellegrino depende del resultado ante los albos, Clark mencionó que: "Después de que con este mismo técnico le ganamos al puntero (Huachipato) venimos teniendo partidos no buenos y eso nos tiene incómodos y preocupados. El norte es volver a ganar y la verdad no estamos pensando si continuaremos con el DT o no, sino que la U pelee los primeros lugares".