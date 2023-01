Miguel Ángel Russo: No es normal que la U pase por situaciones como pelear descensos

El entrenador argentino Miguel Ángel Russo dio su impresión sobre las últimas campañas de Universidad de Chile en el Campeonato Nacional, donde ha tenido que pelear reiteradamente para evitar un descenso a Primera B.

"Como estoy fuera es muy difícil opinar, soy cauto. No es normal que la U pase por este tipo de cosas y situaciones. Espero que mejore, tendrán que mejorarla", indicó a Directv.

"Todos saben cómo es (la exigencia al equipo): tiene que jugar competencias internacionales, buscar, arrimar, estar encima, compitiendo. Tendrá que buscar la manera dentro del club mismo para llegar a eso, no es fácil", agregó el actual estratega de Rosario Central.

"Yo lo único que puedo hacer es mirar los partidos y punto. Son situaciones que a veces se producen, las tienen que saber manejar y arreglar como corresponde. No es nuevo que yo diga que la U tiene que pelear torneos internacionales y locales", sumó.

También recordó la famosa y polémica semifinal al mando de los "laicos" ante River Plate en la Libertadores 1996: "Fue algo muy grosero. Nadie fue en la historia hacia atrás, hay que mirar hacia adelante. Yo creo que la semifinal era como la final. Si pasaba la U, le hubiese ganado a América de Cali", cerró respecto al conjunto azul.

Miguel Ángel Russo: "Por un problema personal me fui de Universidad de Chile. Le deseo lo mejor a la U. Sobre dirigirla de nuevo, si dispongo de todo Dios dirá si tengo que aparecer. En este tipo de cosas uno nunca sabe y no me gusta aventurar un futuro". #DFSHAChile pic.twitter.com/A75unyHK8H