Miranda: Hubo conversaciones con algunos equipos, pero quiero hacer fútbol formativo en la U

Sebastián Miranda, antiguo entrenador interino de Universidad de Chile, rememoró el cierre de la campaña 2022 al mando del plantel principal, donde evitó el descenso y también se hizo merecedor de diversas ofertas, que terminó rechazando.

"Yo me siento responsable junto al cuerpo técnico de que el equipo volvió a competir. El mérito también es de los jugadores por interpretar lo que queríamos. El objetivo se cumplió, pero no me gustó la manera en que terminamos", dijo en conversación con ESPN.

"Fue una tremenda experiencia y un desafío muy grande, del cual no me arrepiento ni lo haré nunca, con todo lo que significó... aciertos y errores. Con la tranquilidad de que el equipo subió su rendimiento considerablemente. Siempre la U propuso y quiso ir hacia adelante", sumó.

El ex jugador también contó que "en un momento me plantearon la posibilidad de seguir en el primer equipo. Después hubo un acercamiento, pero creía que no era el momento. El club lo aceptó así. Creo que es el mejor camino para mí y para el club".

"Hubo conversaciones con algunos equipos, tanto de Primera A como de Primera B, a los cuales agrdezco muchísimo el interés, pero yo quería cumplir con el rol con el que me trajeron: Hacer fútbol formativo", continúo.

"También tengo la intención de seguir preparándome, tengo ganas de estudiar e ir al extranjero para ver nuevas metodologías y así poder dar el paso y poder dirigir a algún equipo", sumó el estratega, que también habló sobre la contratación de Mauricio Pellegrino como DT azul.

"Me parece una muy buena desición. Tiene un curriculum muy grande. No tengo dudas que capacidades tiene de sobra. Además, en todos los equipos que ha estado le da importancia a los jugadores jóvenes. Tengo confianza y esperanza que cumpla todos los objetivos", expresó.