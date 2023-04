Morales anticipó reencuentro de Marcelo Díaz con la U: Es un referente y ahora lo tenemos como rival

El lateral de Universidad de Chile Marcelo Morales anticipó el duelo de este fin de semana contra Audax Italiano, donde milita uno de los grandes referentes del club estudiantil en los últimos años.

"Todos sabemos lo que es Marcelo Díaz en la institución, es un referente, en esta ocasión lo tenemos como rival e intentaremos hacer lo mejor posible para ganar los tres puntos", declaró sobre el reencuentro del exjugador de Hamburgo con el cuadro "laico", donde ganó varios títulos.

Para el defensor, es momento de aprovechar "a concho" la oportunidad de ser titular y sostuvo que "el técnico me pide que me despliegue por la banda, tengo respaldo de él y mis compañeros, tengo que sentirme cómodo y hacerlo lo mejor posible en la cancha".

"Sabemos los puntos fuertes de Audax y cómo les podemos hacer daño. La cancha no tiene que ser motivo ni excusa, tenemos que ir donde sea y tratar de hacerlo lo mejor posible", avisó.

También dedicó palabras al castigo contra el club por incidentes en el Superclásico pasado, sosteniendo que "es una lástima no poder jugar con nuestra hinchada, encuentro que ellos siempre están en todos lados y siempre nos dan un plus al equipo, pero estando o no en la cancha nos estarán alentando en cualquier parte".

La U juega contra Audax Italiano el próximo domingo desde las 15:30 horas.