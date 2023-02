Musrri por Zaldivia: Me gusta que le vaya bien, pero no me explicó que en la U no puedan crear jugadores así

El excapitán de Universidad de Chile Luis Musrri se refirió al rendimiento de Matías Zaldivia en el elenco azul luego de su llegada desde Colo Colo, y si bien aprobó lo realizado en cancha por el defensor, cuestionó que en el cuadro azul no se puedan jugar formar jugadores con ese nivel de liderazgo.

"Cuando lo contrataron yo dije que había que verlo jugar antes de opinar. Estoy contento que le esté yendo bien en la U. No me desagrada su llegada, pero lo que me da lata o no me puedo explicar es que el club no tenga referentes así y que tengan que venir de Colo Colo a cumplir ese rol, y no poder crear en casa jugadores de ese estilo", dijo en entrevista con Las Últimas Noticias.

"Es como cuando trajeron a un jefe de divisiones inferiores de Colo Colo a trabajar en la U hace ya varios años", añadió.

Musrri fue consultado respecto a lo realizado por Darío Osorio y Lucas Assadi, los jóvenes azules, y el capitán del equipo en la década de los 90 fue claro.

"Los chicos tienen que seguir creciendo en función del equipo. Me fue grato verlos echarse el equipo al hombro en tiempos difíciles. Lo hablé con Lucas en un evento que compartimos y le dije que debía estar tranquilo porque él se puso la camiseta en un momento complejo y que no es fácil. Eso habla muy bien de él y Osorio", expresó.