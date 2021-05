Nahuel Luján: Estamos para salir campeones

El atacante de Universidad de Chile Nahuel Luján puso muy altos los objetivos del club para este torneo, pues aseguró que el plantel puede pelear el título.

"Como dijimos, estamos para salir campeones, para pelear arriba en los primeros puestos y lo venimos mostrando partido tras partido", sostuvo en diálogo con La U Play.

"El equipo está demostrando que viene creciendo, nos vamos conociendo. Veo al equipo que está bien y estamos ansiosos para el partido que se nos viene. Está muy arriba ya, la verdad que al pasar de las fechas hemos tenido una mejor evolución, esperemos seguir así de esta manera", agregó.

Además, Luján apuntó a que en su llegada a la U "me recibieron muy bien, y cuando te reciben bien y te hacen sentir bien, te hacen sentir importante. En la cancha me he sentido bien, al sumar minutos y partido tras partido lo he ido demostrando, espero seguir por este camino".

La U enfrenta este domingo a Everton por la octava fecha del Campeonato Nacional.