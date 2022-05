Nahuel Luján volvió a ser considerado en Universidad de Chile

El entrenador interino de Universidad de Chile, Sebastián Miranda, confirmó que tiene en consideración al atacante argentino Nahuel Luján para los encuentros en que estará a cargo del primer equipo.

"Me he encontrado con un grupo que tiene muchas ganas, me he sentido cómodo por la actitud, las ganas que han mostrado al trabajo que hemos hecho y en base a eso mismo hoy cuento con todos los jugadores", avisó en conferencia de prensa.

"Es decir, José María -Carrasco-, Cristóbal -Campos-, Junior -Fernandes-, Nahuel... hoy cuento con todo el plantel para poder tratar de salir de este momento complicado. En ese sentido, vuelvo a insistir que más allá de lo específico, porque me falta un entrenamiento con los jugadores para que sepan ellos primero el once, pero sí cuento con todos los jugadores", expresó en la antesala al próximo partido con La Serena.

"Tengo a disposición a todos los jugadores, el club no me dijo que haya alguno fuera de la nómina. Tengo la oportunidad de elegir quiénes van a jugar o irán citados, en ellos está Nahuel, lo conozco por cuando estuve de ayudante de Cristian Romero. No tengo problemas si lo quiero considerar, tuve una conversación con él, se lo hice saber, y si después que me vaya él se quiere ir, no tengo por qué involucrarme. Es un jugador de U. de Chile que puede entrar en la nómina en cualquier momento y él está trabajando para entrar entre los 18 y luego en el 11 titular", completó.

El partido está programado para las 17:30 horas de este sábado.