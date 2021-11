Nelson Tapia se abrió a la opción de dirigir a U. de Chile: La voy a dejar andando

El ex arquero de la selección chilena Nelson Tapia se abrió a una eventual opción de dirigir a Universidad de Chile durante un diálogo que sostuvo con el también ex portero Johnny Herrera.

El ídolo de los azules reiteró en un Instagram Live de Juegaenlinea.com que le gustaría ser DT del club en el futuro, ante lo que el actual técnico de Libertad de Loja de Ecuador declaró: "Yo te la voy dejar andando, Johnny. Yo te voy a dejar andando a la U".

"¿Qué, quieres dirigir la U?", le replicó Herrera y Tapia señaló: "Tú estudia y yo te la voy a dejar andando".

"Me tinca, o sea, ya has tenido resultados... ¿Cómo te proyectas, seguir en Ecuador, volver a Chile?... Acá está todo muy manejado por representantes, hay como una mafia que digo yo, que lamentablemente en nuestro fútbol hoy por hoy casi que manejan todo, estos gallos, los representantes. Entonces estás con buenas armas, con buenos trabajos como los has hecho tú, por ejemplo, y como lo han hecho otros entrenadores", siguió Johnny.

"Si no tienes el representante adecuado va a ser muy difícil llegar a dirigir un equipo de los más importantes del país. Entonces, eso de pronto te desilusiona un poquito y no te dan tantas ganas de querer seguir en el fútbol desde la cancha", añadió.

Tapia reaccionó indicando que "hace mucho tiempo que suceden ese tipo de cosas, pero me parece que hay entrenadores y entrenadores. Aquellos que queremos cambiar ese tipo de cosas, aquellos que de alguna otra manera podemos llevar ese tipo de situaciones y que no perjudiquen a veces un liderazgo o mandar un grupo. Eso lo tengo claro y sucede en Chile, en Ecuador, en Argentina y en todos lados".

"Me estoy preparando para cuando me digan. Se me dio la posibilidad en Ecuador, me parece que lo he hecho bien, he aprovechado las oportunidades, voy a seguir en el aprendizaje, pero sí estoy preparado para todo", complementó.

Tapia reconoció que quiere mantenerse en Ecuador, porque "la idea poder trabajar un proceso, en el fútbol joven, dejar algo".