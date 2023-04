Nery Domínguez: Al ser una institución grande tenemos la obligación de ser protagonistas

El jugador de Universidad de Chile Nery Domínguez se refirió a los objetivos del cuadro "laico" en este 2023 y afirmó que para los azules es necesario ser protagonistas por su condición de "institución grande".

"Todos los equipos cuando inician la pretemporada tratan de ilusionarse con hacer la mayor cantidad de puntos- Nosotros, al ser una institución grande, siempre tenemos obligación de ser protagonistas, y creo que lo estamos haciendo", declaró en conferencia de prensa.

"En las últimas fechas se definirá para qué estamos, pero para llegar a eso tenemos un recorrido y creo que lo estamos haciendo bien, sabemos que hay cosas por mejorar. Vamos a apuntar a lo más alto", señaló.

Sobre su opción de participar ante Everton por la expulsión de Matías Zaldivia ante Audax, expuso que "todos queremos jugar, cuando no toca hay que apoyar al compañero y eso significa que mis compañeros también están bien".

Dedicó palabras a los jóvenes futbolistas de la U, quienes "escuchan mucho, tratan de aprender, tienen muchas condiciones. Todavía no conocemos su techo. Tenemos que ayudarlos, acompañarlos y que nos empujen en el día a día para seguir creciendo como grupo. Lo estamos haciendo bien, son chicos inteligentes y creo que van por buen camino".

"En el club se les brinda todo, no les falta nada, creo que están cómodos y espero que nos ayuden a conseguir cosas importantes", complementó.

También dijo que "después de un triunfo es una linda semana" y que el venidero duelo con Everton "lo estamos preparando y trabajando bien, es un rival difícil. Tenemos un campeonato parejo y tenemos que estar bien preparados".

"Hemos mejorado, ajustamos un montón de cosas. Nos gusta vernos arriba, es lo que merece la institución, estramos en un equipo grande y siempre tenemos que aspirar a lo más alto, ajustamos en todos los aspectos del club. Todavía no conseguimos nada, queremos estar más arriba aún, nos gusta, queremos seguir ganando, peleando el torneo. Es la obligación y objetivo que tenemos como grupo", dijo..

Además recordó su relación con Marcelo Díaz, jugador de Audax Italiano con quien compartió en Racing: "Con Marcelo tenemos una gran relación, disfruté mucho enfrentarlo, hace mucho no nos veíamos. Es un jugador que admiro, me enseñó un montón cuando fuimos compañeros en Racing, peleábamos un puesto y después me tocó jugar de defensor y verlo de atrás se disfrutaba. Más allá de lo que es como jugador, que conocemos todos, me quedo con lo que es la persona. Con el paso de los años mantenemos ese vínculo y eso es muy bueno".

De Zaldivia poestuló que "ha tenido buenos partidos, es un tipo muy serio que trabaja bien día a día, que tiene mucha experiencia, mucho recorrido. Nos ha aportado muchísimo. Cada jugador que falte se va a sentir, pero más allá de eso, atrás de cada uno hay un compañero que viene trabajando igual o más para ganarse un lugar, entonces creo que el entrenador tiene que estar tranquilo que cualquier jugador que falte, va a tener otro al mismo nivel para el bienestar del equipo. Las cosas importantes se logran con un plantel y no con un equipo".

"Se nos vienen partidos durísimos, como todos los rivales de este campeonato. Tenemos que ir partido a partido, no podemos proyectar más allá de Everton; sabemos lo que se viene, pero tenemos que tratar de conseguir los tres puntos", postuló y cerró indicando sobre los hinchas de la U que "obviamente para nosotros es un plus tenerlos, pero en estos partidos no van a poder estar y cada uno de su casa hará el aguante para que podamos conseguir los tres puntos".

La U y Everton juegan el próximo sábado 22 de abril desde las 17:30 horas.